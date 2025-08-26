di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 26 Agosto 2025

Dopo averne parlato con Carter, Ridge confida a Thomas di essere tormentato da dubbi in merito alla sua scelta di approvare le cure che hanno salvato Eric temendo che lui avrebbe preferito essere lasciato andare. Thomas cerca di rassicurare Ridge, affermando che ha fatto la cosa giusta e ha pensato soltanto al bene del padre. Poi torna a parlare di Hope, preoccupato che Brooke possa cercare di sabotare il loro amore. Finn e Steffy si stringono felici, la crisi sembra passata. Il medico si dichiara fortunato ad avere una moglie come lei, ma Steffy ribatte che la vera fortuna è la sua, con un marito capace di miracoli, come aver riportato in vita il nonno.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione