Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 26 Agosto 2025
Finn e Steffy si stringono felici, la crisi sembra passata
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Dopo averne parlato con Carter, Ridge confida a Thomas di essere tormentato da dubbi in merito alla sua scelta di approvare le cure che hanno salvato Eric temendo che lui avrebbe preferito essere lasciato andare. Thomas cerca di rassicurare Ridge, affermando che ha fatto la cosa giusta e ha pensato soltanto al bene del padre. Poi torna a parlare di Hope, preoccupato che Brooke possa cercare di sabotare il loro amore. Finn e Steffy si stringono felici, la crisi sembra passata. Il medico si dichiara fortunato ad avere una moglie come lei, ma Steffy ribatte che la vera fortuna è la sua, con un marito capace di miracoli, come aver riportato in vita il nonno.
Rena Sofer- Filmografia parziale
Cinema
- Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)
- I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)
- Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)
- Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)
- Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)
- March, regia di James P. Mercurio (2001)
- Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)
- Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)
Televisione
- Destini (Another World) – soap opera (1987)
- Quando si ama (Loving) – soap opera (1988-1991)
- Bayside School – Avventura hawaiana (Saved by the Bell: Hawaiian Style) – Film TV (1992)
- Hostile Advances – Film TV (1996)
- The Stepsister – Film TV (1997)
- Timecop – serie TV (1998)
- Melrose Place – serie TV (1998)
- Seinfeld – serie TV, episodio 8×21 (1997)
- The Chronicle – serie TV (2002)
- Friends – serie TV, episodio 8×21 (2002)
- Carrie, regia di David Carson – Film TV (2002)
- CSI Miami- serie TV, episodio 1×20 (2003)
- Heroes – serie TV (2006)
- The Secret of Hidden Lake – Film TV (2006)
- Dirty Sexy Money – serie TV (2007)
- 24 – serie TV (2007)
- Ghost Whisperer – Presenze (Ghost Whisperer) – serie TV (2008)
- Detective Monk (Monk) – serie TV, episodio 8×02 (2008)
- Due uomini e mezzo (Two and a Half Men) – serie TV (2008-2010)
- Criminal Minds – serie TV (2009)
- Al cuor non si comanda (Always and Forever), regia di Kevin Connor – Film TV (2009)
- Bones – serie TV episodio 5×18 (2010)
- La lacrima del diavolo (The Devil’s Teardrop), regia di Norma Bailey – film TV (2010)
- NCIS – serie TV, 6 episodi (2010)
- Medium – serie TV (2010)
- Royal Pains II ep. 12 – serie TV (2010)
- Another Man’s Wife – Film TV (2011)
- Dr. House – Medical Division (House, M.D.) – serie TV, episodio 8×13 (2012)
- The Glades – serie TV (2012)
- Beauty and the Beast – serie TV (2012)
- C’era una volta (Once Upon a Time) – serie TV (2013)
- Beautiful (The Bold and The Beautiful) – soap opera (2013-2022)
- Chicago P.D. – serie TV (2014)