Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 27 Giugno 2025

Gran parte della famiglia si trova in ospedale al capezzale di Eric, che si è sentito male durante la festa che aveva voluto e organizzato. Finn mette Ridge davanti a una scelta: si può tentare un intervento sperimentale che lui studia da tempo e che non da’ però garanzie del risultato o lasciare che Eric si spenga, assistendolo solo con cure palliative. Si scatena allora uno scontro terribile fra Donna che lo supplica di lasciare che si tenti il tutto per tutto pur di salvare l’uomo che ama e Ridge che non vuole che il padre soffra inutilmente, perché proprio lui gli ha detto di volere che non si porti avanti la sua vita qualora non fosse degna di essere vissuta.

