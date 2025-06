Oroscopo Branko oggi, 26 giugno 2025: Gemelli diplomatico

Ariete Giornata carica di energia grazie alla Luna nel segno. Sei determinato e hai voglia di farti notare, ma attenzione ai modi: evita di essere troppo diretto sul lavoro. In amore c’è fermento, ma serve delicatezza.

Toro Venere ti protegge: ottime possibilità sul fronte amoroso, con incontri intriganti. Sul lavoro si sbloccano progetti lasciati in sospeso. Segui l’intuito: può guidarti bene anche nelle scelte economiche.

Gemelli Periodo brillante per relazioni e amicizie. Attenzione però alle parole: potresti essere frainteso. In ambito lavorativo, piccole tensioni da gestire con diplomazia. Serata ideale per chiarire un malinteso con una persona cara.

Cancro Con Giove e Mercurio a favore, è un buon momento per una svolta economica. In amore potresti vivere un piccolo colpo di scena. Giornata utile per mettere ordine nei pensieri e negli obiettivi.

Leone Ottimo cielo per ritrovare te stesso. Venere ti offre fascino e seduzione, anche se il weekend sarà il momento ideale per un recupero completo. Rifletti bene prima di prendere decisioni affrettate.

Vergine Venere, Mercurio e Giove ti sorridono: l’amore è in fase di crescita, ottime possibilità di nuovi incontri o di un riavvicinamento. Il lavoro richiede metodo, ma puoi puntare in alto.

Bilancia Stelle favorevoli sul lavoro, ma l’amore chiede attenzione e strategia. Non farti bloccare dai dubbi: agisci con decisione ma senza fretta. Giornata favorevole anche per risolvere questioni burocratiche o legali.

Scorpione Periodo intenso e frenetico. Nuove opportunità in arrivo, ma occhio alle tensioni affettive. La tua mente è in pieno fermento, ma evita lo stress da iperattività. Concediti una pausa.

Sagittario Momento neutro, né troppo in salita né in discesa. La noia potrebbe farti perdere la pazienza, specialmente sul lavoro. In amore, evita di tirare troppo la corda: qualcuno potrebbe risentirne.

Capricorno Venere ti aiuta a ritrovare armonia nei sentimenti. Il lavoro, però, presenta ancora ostacoli da superare. Fai leva sulla tua tenacia, ma non essere troppo duro con chi ti sta accanto.

Acquario Potresti vivere tensioni familiari: conta fino a dieci prima di reagire. Progetti lavorativi poco chiari vanno rivisti. È il momento di ridefinire alcune priorità personali.