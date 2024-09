di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 3 settembre

Bill ha già affrontato i suoi demoni con Sheila e ora tocca a Taylor sfogarsi, rinfacciando alla Carter tutto il male che ha fatto a lei e alla famiglia, mentre la sua nemica rimane stoicamente impassibile alle accuse e alla dura realtà: la galera a vita l’attende e per lei sarà impossibile uscire da dietro le sbarre prima della sua stessa morte. Nonostante questo, Sheila si difende e promette che non se ne rimarrà con le mani in mano nonostante la situazione le sia completamente sfavorevole. Nel frattempo, a “Il Giardino”, Hope continua a congratularsi con il padre che è in difficoltà davanti le parole della figlia.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione