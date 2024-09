Oroscopo Branko, martedì 3 settembre 2024: Leone Tempo di riservatezza e introspezione.

Ariete Attenzione a non approfittare degli errori altrui. Questo comportamento potrebbe compromettere la vostra immagine in un periodo in cui è importante guadagnare consensi. Mantenete il controllo e siate meno cinici.

Toro Giove e Saturno vi offrono supporto intermittente. Nonostante la mancanza di emozioni forti, il saldo è positivo. Sul lavoro, però, è necessario che vi concentriate di più: ultimamente siete troppo distratti.

Gemelli Avete un grande talento nel trasformare le difficoltà in opportunità. Sul lavoro, riuscirete a risolvere una situazione difficile, e troverete anche il modo di andare incontro al partner, migliorando la relazione.

Cancro È tempo di cambiare atteggiamento. Agosto vi ha visto fiacchi e privi di energia. Ora è il momento di adottare un approccio più positivo e proattivo.

Leone Avete bisogno di riservatezza e di comprensione. Tuttavia, molti non si rendono conto delle vostre esigenze, poiché nascondete le vostre fragilità. Approfittate di questo momento per dedicarvi a voi stessi senza preoccupazioni.

Vergine Anche se la vostra tenacia sarà premiata, vi sentirete comunque insoddisfatti. È il momento di uscire dalla routine e dedicarsi a un po’ di sano divertimento per alleggerire le tensioni.

Bilancia La vostra energia mentale è alta, ma raramente trovate il contesto giusto per esprimerla appieno. Cercate di individuare le opportunità giuste per mettervi in gioco.

Scorpione La settimana si prospetta produttiva, come desiderate. Sul lavoro, le cose andranno come previsto, ma potreste sperare in qualche sorpresa positiva nel pomeriggio.

Sagittario La gelosia potrebbe essere un sintomo del desiderio di preservare la relazione, ma rischiate di esagerare. Distrarsi è il miglior consiglio per voi in questo momento.

Capricorno Altruisti come sempre, vi aprite agli altri e migliorate la settimana con nuove amicizie. Continuate a coltivare questo atteggiamento positivo.

Acquario Anche se il lavoro può portare soddisfazione, aumenta inevitabilmente lo stress. Ritagliatevi delle pause più lunghe per rilassarvi e ridurre l’ansia.