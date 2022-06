Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 7, la puntata di oggi 21 Giugno

«Orma d’orso» Il corpo del proprietario di una grande azienda di allevamento di bestiame viene ritrovato in fondo a un dirupo. I segni sul cadavere fanno pensare all’aggressione di un orso. Don Matteo è già sul caso. «La ragazza senza nome» Una ragazza che non ricorda nulla del proprio passato arriva in città e conquista il cuore di tutti, rendendo Natalina gelosa. I carabinieri indagano su un caso di omicidio: la vittima aveva dei legami con la nuova ospite della canonica.