Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus

La prima chicca in anteprima riguardo al festival di Sanremo 2023. Ieri sera, al Tg1 delle 20, il conduttore Amadeus, già padrone di casa durante le ultime tre edizioni, si è riconfermato al timone dello show anche per l’anno prossimo. Infine, per chiudere in bellezza, ha annunciato anche il nome della co-conduttrice della prima ed ultima serata di Sanremo: Chiara Ferragni.

“Aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023», ha annunciato Amadeus a Giorgia Cardinaletti. «Sanremo è a febbraio – ha spiegato – ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1».

La risposta dell’Influencer (ovviamente) su Instagram

«Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremorai 2023» ha commentato Chiara sul social, con cuoricino e foto che la ritrae sorridente accanto ad “Ama”.

La giovane imprenditrice, che ha iniziato la sua carriera nel lontano 2009, rivoluzionando il mondo della moda italiana, ne ha fatta di strada da quel blog. Dopo il matrimonio con il cantante Fedez e la nascita dei suoi due figli, Leone e Vittoria, una serie tv su Prime, 27 milioni di follower, Chiara non si è mai fermata.

E se lo augurano anche personaggi di spicco come la Senatrice Liliana Segre, che l’ha invitata a visitare il Memoriale della Shoah «perché sa parlare ai giovani», o il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che gli ha fatto da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori.

Una mossa vincente a parere di molti, quella di invitarla ad un evento ogni anno sempre più seguito e discusso come il festival di Sanremo. La Blond Salad farà sicuramente scintille sul palco dell’Ariston: ora tutti i suoi fans attendono con impazienza l’arrivo di febbraio.