Amadeus: il conduttore presenterà ‘Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90

Amadeus ritornerà a settembre con Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90“. Oggi Zon.it ha seguito per voi la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento musicale. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Amadeus presenterà Arena – ’60 ’70 ’80 e ’90 il 12, 13 e 14 settembre a Verona; lo spettacolo sarà poi trasmesso il 17, 24 settembre e primo ottobre su Rai 1.

“…In totale saranno presenti circa 50 artisti. Tuttavia Frankie goes to Hollywood canteranno The power of love e Relax; Paul Young con Every time you go away e Love of the common people, Gloria Gaynor (I’ll surivive e Can’t take my eyes off you) Bonnie Tyler (Total eclipse of the heart). Siamo felici di ospitare Ornella Vanoni che canterà L’appuntamento, Una ragione di più e altri successi poi Rita Pavone Il ballo del mattone, Gianluca Grignani con i suoi successi Destinazione paradiso, Falco a metà e La mia storia tra le dita. E gli Aqua con Barbie girl, Richard Sanderson con Reality colonna sonora del Tempo delle mele”– rivela il conduttore.