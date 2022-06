Migliore qualità di vita per bambini, giovani ed anziani: le città

Dai dati raccolti e verificati una serie di parametri in corrispondenza di ogni categoria, è emerso che Aosta, Piacenza e Cagliari sono le città migliori per qualità di vita rispettivamente per bambini, giovani ed anziani. Sorprende il dato riguardante le città d’Italia più grandi quali Milano e Roma, che nelle rispettive classifiche si trovano tra le ultime. Ma andiamo per gradi. Considerando la percentuale di edifici scolastici con mense, presenza di pediatri, asili nido e aree verdi attrezzate, la provincia di Aosta è risultata la migliore per i bambini. Non sono stati dimenticati parametri come il tasso di fecondità delle provincie e la possibilità di fare sport per i ragazzi minorenni. A seguire ci sono Arezzo, Siena, Firenze e Udine, mentre città come Roma e Milano si trovano rispettivamente all’83esimo e al 60esimo posto della classifica.

Tra le ultime in classifica invece ritroviamo Matera, Caltanissetta e Napoli. Penalizzato il capoluogo partenopeo principalmente per l’accessibilità delle scuole, lo stato degli edifici, gli indicatori sugli spazi abitativi e la disponibilità di asili nido.

Rispetto ai dati raccolti lo scorso anno, la disponibilità di accesso agli asili nido è aumentato del +5,5%, ma il trend dimostra che il sud resta ancora indietro, sebbene sia l’area che registra il tasso di fecondità più alto e sia il territorio più giovane.

Cagliari è nelle classifiche la città migliore per qualità di vita degli anziani, considerando la speranza di vita, l’assistenza domiciliare, il consumo di farmaci, la presenza di infermieri e medici specialisti. Seguono poi Bolzano e Trento, mentre Roma e Milano sono quarta e nona.

Le città dell’Emilia Romagna sono tra quelle migliori per i giovani, tuttavia prima in classifica per la categoria resta Piacenza per la bassa disoccupazione giovanile, la presenza di aree sportive e servizi come bar e discoteche. Seguono Ferrara, Ravenna, Vercelli e Cremona, con Milano solo al 95esimo posto, sebbene essa sia da sempre un’ importante meta universitaria.