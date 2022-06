Oroscopo Branko di Martedì 21 Giugno 2022: Leone teso

Ariete Sole e Marte vi riparano da una quadratura di segni per nulla favorevole. Sfruttate questo periodo per riconciliarvi con il partner. Un nuovo amore può aprire i cuori di chi è single da tempo.

Toro Avete la Luna in opposizione ma tutto sommato non sarà un grosso problema. Dovete riflettere bene e capire chi merita la vostra stima e chi no.

Gemelli Sul lavoro non vi si può recriminare nulla perché date sempre il massimo, dovreste però anche sapervi ritagliare un po’ di spazio per voi stessi e per rilassarvi.

Cancro Ci sono ottime opportunità per chi vuole lanciarsi in nuove sfide. Proficui i nuovi progetti e gli investimenti, dovrete solo rimboccarvi le maniche.

Leone Dovete stare attenti in amore, perché c’è una forte tensione nell’aria. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda.

Vergine Il cielo suggerisce che che gli investimenti sono favoriti. Investite dunque ma sempre con prudenza. In amore cielo sereno, potete ripartire dopo uno stop.

Bilancia Preparatevi a vivere grandi emozioni, grazie all’influsso benefico di Venere e Giove. Nuove opportunità in arrivo, coglietele al volo.

Scorpione È un periodo molto stimolante per voi e il vostro segno. Saprete ottenere grandi cose, Mercurio amplia la vostra voglia di conoscenze.

Sagittario Favoriti i rapporti interpersonali. Le storie che già vanno a gonfie vele continueranno a dare i loro frutti.

Capricorno Rimboccatevi le maniche e mettetevi all’opera, è in gioco la vostra serietà professionale.

Acquario Nella giornata di oggi si presenteranno occasioni da cogliere al volo. Chi vi circonda vi adora e può darci un buon consiglio, seguitelo.