La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 21 Giugno

«Un piano segreto». Adela e Francisca si rivolgono alla contessa di Reventlow per convincerla ad indossare l’abito in seta grigia disegnato per lei. Carlitos cerca di conquistare Elisa, seguendo rigorosamente i consigli di Salvador. Intanto Cristóbal scopre un inquie-

tante segreto su suo fratello Rodolfo.