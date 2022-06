Tutto su Giorgia Cardinaletti, la nuova conduttrice del Tg1 delle 20

Ieri sera, ad ospitare Amadeus al Tg1 delle 20, per rivelare la news di Sanremo 2023, non c’era il consueto Francesco Giorgino al desk dello studio del Tg1. A sostituirlo, e a quanto pare fino a tempo indeterminato, c’era Giorgia Cardinaletti.

Il tutto a causa di una polemica sorta pochi giorni fa, quando l’ex conduttore dell’edizione delle 20, insieme ad Emma D’Aquino e Laura Chimenti si sono rifiutati di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino. Tale “affronto” ha spinto la direttrice Monica Maggioni a “declassarli” dall’edizione delle 20 a quella delle 13.30. Ciò ha ovviamente innescato altre polemiche, culminate con l’urgenza di riempire i tre posti vacanti lasciati dai giornalisti.

L’alternativa era tra Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, appunto, la Cardinaletti. La scelta è ricaduta su quest’ultima: si tratta di un vero e proprio debutto per la giovane giornalista, avendo fino ad ora condotto solo le edizioni del Tg1 60 secondi, quella notturna e quella di mezzasera.

Chi è Giorgia Cardinaletti?

Classe 1987, marchigiana, dopo gli studi alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio: tra i suoi primi incarichi, c’è stato quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di Rai News 24.

Si fa conoscere dal grande pubblico solo nel 2016, quando approda a Rai Sport, prima come inviata della Formula 1, poi come conduttrice di Pole Position, fino ad arrivare alla conduzione de La Domenica Sportiva,

Nel 2019 ha poi voltato pagina entrando nella redazione del Tg1 e l’anno successivo, nel 2020, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa di Sanremo, in onda su RaiPlay.

E proprio da Sanremo è cominciata la sua ultima esperienza televisiva, Via delle storie, il programma di approfondimento, nato per capire quel che sta accadendo nella società, nella vita comune.

E’ molto riservata sulla sua vita privata, ma è noto che sia legata da anni a Francesco Caldarola, capo autore del talk politico di Rai3, Agorà. Nel 2021 ha realizzato un servizio che ripercorreva la giornata tipo dei“no vax” per il Tg1, dalla colazione al bar al lavoro, dalla palestra al ristorante. Il suo lavoro ha provocato la furia dei non vaccinati, tradotta in offese ed insulti di ogni tipo nei suoi confronti. Dopo questo servizio si potrebbe dire che la Cardinaletti sia una giornalista a tutti gli effetti, pronta ad afferrare il timone dell’edizione delle 20.