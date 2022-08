Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.

Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 3 Agosto

Affari di famiglia» Un importante dirigente di una fabbrica di latticini viene rapito. Ai carabinieri viene recapitata una richiesta di riscatto. Il fiuto di don Matteo si rivela provvidenziale, ancora una volta, per risolvere il caso. «Niente da perdere» Tomàs trova il proprio datore di lavoro al campovolo in fin di vita. I carabinieri e Don Matteo si mettono subito al lavoro con le indagini. Intanto, Cecchini si prende qualche giorno di meritata vacanza in un centro benessere.