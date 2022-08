Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.

Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 2 Agosto

Don Matteo viene ricoverato per i postumi di un’aggressione subita dopo essersi offerto di ospitare un bambino conteso tra i genitori. Cecchini, intanto, si convince di avere ancora pochi giorni di vita di fronte a sé. «Mio figlio» Don Matteo e i carabinieri indagano sulla morte di un giovane operaio, in rotta con il fratello minore perché contrario alla sua scelta di intra prendere la carriera di ballerino. Sembrerebbe un incidente sul lavoro, ma Don Matteo non ne è affatto convinto.