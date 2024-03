di Redazione ZON

La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it.

Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 28 Marzo

Kemal, dopo l’intervista, raggiunge Nihan e le racconta di aver detto a Emir che, durante il loro incontro in ufficio, le ha chiesto di dipingere dei murales in azienda. Le annuncia anche la sua intenzione di stare lontano da lei per un po’ per evitare di complicare la situazione.

Chi è Nihan di Endless Love?

Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Per questo motivo, ha studiato teatro all’Università di Yeditepe e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2005, recitando in uno spot pubblicitario.

Chi è Kemal di Endless Love?

Burak Özçivit, che veste i panni di Kemal nella serie, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul. Ha iniziato la sua carriera come modello e nel 2005 si è classificato al primo posto al concorso di bellezza “Best Model of Turkey”, ottenendo così notorietà nel suo Paese e a livello internazionale.

Regia

Hilal Saral, Ekin Pandir. Cast: Burak Ozcivit, Neslihan Atagul, Kaan Urgancioglu, Orhan Guner, Nese Baykent, Zeyno Eracar, Ruzgar Aksoy, Hazal Filiz Kucukkose, Burak Sergen.