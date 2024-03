Oroscopo Branko Giovedì 28 Marzo 2024: Bilancia pensieroso

Caro Ariete, in questo periodo ti sentirai più leggero, spensierato e allegro. Il brutto periodo è alle spalle e vuoi rimetterti in gioco!

Amici del Toro, nelle prossime ore siate prudenti nei rapporti con gli altri, non potete permettervi discussioni, polemiche o confronti diretti.

Cari amici dei Gemelli, le stelle vi invitano a fermarvi per studiare un metodo efficace da adottare nel lavoro. Dovreste cominciare a fare piani in vista di giugno.

Cari Cancro, cielo buono per il vostro segno: l’ideale sarebbe organizzare una gita, un viaggio o un po’ di giorni di svago insieme a persone piacevoli.

Amici del Leone, oggi la Luna in quadratura potrebbe provocare qualche sgradevole disturbo, nervosismo, ansia o un calo fisico.

Cari Vergine, la seconda metà di questa settimana di fine marzo potrebbe indicarvi la via di uscita che state cercando.

Amici dello Scorpione, oggi avete carisma da vendere e le stelle faranno luce su questa vostra attitudine per portarvi vantaggi e benefici.

Cari Sagittario, non pensate al passato. Proiettatevi verso il futuro e verso i prossimi obiettivi! Potrete prendere decisioni importanti.

Amici dei Capricorno, Luna, Marte, Giove, Saturno e Venere in buon aspetto vi regalano grandi novità ed emozioni d’amore.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, la Luna in quadratura potrebbe riservarvi sorprese spiacevoli, come una sfida inaspettata oppure un momento di tensione nel lavoro o in famiglia.