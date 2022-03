Anticipazioni Isola dei Famosi, aumentano le tensioni tra le coppie

Anticipazioni Isola dei Famosi. Inizia un nuovo giorno sull’Isola: la fame, le intemperie e la mancanza del fuoco continuano a complicare la vita sulle due spiagge, dove i due gruppi fronteggiano ogni giorno nuove difficoltà.

Le Nomination di lunedì hanno portato scompiglio tra i Naufraghi di Playa Accoppiada. Essere in Nomination è un amaro boccone da mandare giù per Laura e Clemente che cercheranno un confronto con Estefania, colpevole di averli nominati insieme a Nicolas: sarà scontro o i tre riusciranno a confrontarsi pacificamente?

Il maltempo non dà tregua ai Naufraghi che, ancora una volta, si trovano a fare i conti con una capanna troppo piccola per ospitare tutti. Nel frattempo, nuovi scontri e nuove tensioni portano Jeremias a scagliarsi apertamente contro uno dei suoi compagni.

Su Playa Sgamada, invece, l’atmosfera è molto più serena. Floriana e Antonio sono gli ultimi arrivati: chi dei due sarà riuscito ad ambientarsi meglio sulla nuova Isola?

Nel frattempo, su Playa Accoppiada le tensioni non sembrano essere destinate a placarsi e tutti sembrano avere un motivo per cui lamentarsi, persino Blind. Carmen invece, pur essendo la più isolata dal gruppo, trova in Lory una valida confidente con cui parlare delle persone che proprio non riesce a sopportare. Spazio anche alla leggerezza: Roger ed Estefania sono finalmente riuniti, come starà procedendo la loro conoscenza sotto gli occhi attenti dei loro compagni?

L’Isola riserva sorprese in ogni angolo e, mentre fanno una passeggiata sulla spiaggia, Roger e Ilona trovano un oggetto che darà la svolta alla loro permanenza su Playa Accoppiada. Anche Playa Sgamada offre ai Naufraghi un tesoro prezioso: di cosa si tratterà?

Per scoprire questo e molto altro non perdete gli appuntamenti con i Daytime dell’Isola: in onda su Canale 5, alle 20:30 su Mediaset Extra e alle 00:40 su La 5. In prima serata, invece, nella giornata di domani.