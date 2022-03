SuperEnalotto con montepremi da capogiro: 180 milioni

SuperEnalotto con montepremi record quello in palio per l’estrazione di giovedì 31 marzo. Con ben 180,4 milioni di euro, si tratta del Jackpot più alto al mondo e il secondo più alto nella sua storia.

Tra l’altro, è arrivato WinBox: con ogni giocata SuperEnalotto SuperStar hai più opportunità di vincita allo stesso prezzo di sempre. Sul sito si legge: “E se ti dicessimo che con ogni giocata hai più opportunità di vincere allo stesso prezzo di sempre? Si chiama WinBox ed è l’esclusiva novità di SuperEnalotto pensata per aumentare il divertimento con tanti nuovi premi in palio. Partecipare è semplicissimo: scegli una delle nuove Schede dedicate oppure partecipa con qualsiasi giocata SuperEnalotto SuperStar, in Ricevitoria, Online o sull’App ufficiale di SuperEnalotto“

Come si gioca? Partecipare alle vincite immediate di WinBox è facile e veloce. Ecco spiegata la procedura: “Se hai giocato a SuperEnalotto online la tua giocata partecipa automaticamente a WinBox. Incrocia le dita e scopri subito se ti sei aggiudicato uno dei premi in palio. Se invece hai giocato in Ricevitoria, segui le istruzioni presenti nell’area WinBox della tua ricevuta di gioco“

Dolo questa innovazione, introdotta lo scorso 1 ottobre, WinBox, in soli sei mesi, ha fatto ottenere ben 23.596.535 vincite per un totale di premi distribuiti pari a 56.732.325 euro.