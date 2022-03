I Chicchi volano: Fognini-Bolelli in semifinale di doppio a Miami

Non solo Jannik Sinner protagonista nel singolare al Masters 1000 Miami: per l’Italia ci sono anche Fognini e Bolelli che nel doppio volano in semifinale. I “Chicchi” – nella notte italiana – hanno vinto al tiebreak decisivo contro la coppia formata da Delbonis e Gonzalez.

Successo in rimonta

Per la seconda volta consecutiva, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono in rimonta ai quarti di finale nel torneo in Florida. Dopo aver perso il primo set per 6-4, gli azzurri si riscattano alla grande ottenendo il secondo parziale per 6-3 con i due break arrivati al “deciding-point”.

Come con la coppia Dodig e Melo agli ottavi, serve il terzo set (ovvero il tiebreak a 10 punti) per decretare il vincitore della sfida. Nonostante la tanta incertezza al servizio da ambo le parti, Fognini e Bolelli hanno preso il largo immediatamente, arrivando prima sul 5-2, salvo poi farsi rimontare e raggiungere nel punteggio.

Ma dopo il secondo cambio campo sul 6-6, i Chicchi non hanno lasciato scampo a Delbonis e Gonzalez con un doppio mini-break e la chiusura sul 10-7 al terzo match point utile a disposizione. Tanta gioia per il clan azzurro che continua a dimostrarsi molto solido nel doppio.

Ora la semifinale

Tra il duo Fognini-Bolelli e la finale del torneo di Miami c’è la coppia formata da Koolhof e Skupski, teste di serie numero 6 nel Masters 1000. I Chicchi non si precludono nulla adesso e puntano al secondo titolo stagionale, dopo la vittoria sulla terra rossa a Rio de Janeiro lo scorso mese di febbraio.

L’appuntamento con la semifinale è in programma per giovedì 31 marzo con orario ancora da definire. L’altra sfida deve essere ancora decifrata: gli australiani Kokkinakis-Kyrgios (quest’ultimo sconfitto da Sinner nel singolare) attendono i vincenti del match tra Salisbury/Ram-Hurkacz/Isner (in campo alle 20 italiane).