Anno Luce: testo e significato del nuovo brano di Will

Anno Luce è il nuovo singolo di Will, disponibile da giovedì 31 marzo sulle principali piattaforme. Ecco testo e significato dell’ultimo successo del giovanissimo artista.

Will al secolo William Busetti, è un fenomeno da milioni di views. Si tratta di una delle penne più carismatiche, originali e promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. A soli 21 anni infatti, si è fatto notare conquistando il grande pubblico con hit come: Estate, Bella uguale e Domani che fai?

Il significato di Anno luce

“Anno Luce – dichiara Will – è una canzone d’istinto scritta di flusso, senza pensarci troppo. Il brano descrive la delusione della fine di una relazione e la perdita di fiducia nei confronti della persona amata. Diviene pertanto la metafora perfetta di quella distanza che spesso si genera sul finire di una storia“.

“In ogni rapporto può capitare che si ci possa sentire spesso estranei, due stelle distanti anni luce l’una dall’altra – spiega ancora Will – In amore non ci sono regole. Piuttosto che continuare a farsi del male reciprocamente, qualche volta forse è meglio lasciarsi e andare ognuno per la propria strada“.

Un singolo sulla scia di “Estate”

Chi non ha canticchiato almeno una volta Estate, il tormentone virale su Tik Tok? Anno Luce viaggia proprio su quella stessa lunghezza d’onda, conservando sonorità pop che si mescolano al rap. Immancabile il refrain orecchiabile.

“Anno Luce rappresenta per me un altro passo importante che spero mi possa condurre verso la chiusura del cerchio di questo viaggio che mi porterà a definire ancora meglio la mia identità musicale. Ho ancora tantissima voglia e bisogno di sperimentare. Magari lo farò in un progetto di più canzoni, e magari questo progetto non è lontano anni luce”.

Il testo di Anno luce

Anno Luce scritta dallo stesso Willl, attraverso una nuova e matura consapevolezza di sé e del suo essere artista, s’interroga e analizza con una spontaneità disarmante i sentimenti e le sensazioni che possono presentarsi nel corso di una relazione amorosa giunta quasi al termine.

Il nuovo singolo dell’artista rimane in testa sin dal primo ascolto, grazie ad una melodia incalzante, addolcita dall’intro su piano. Il tutto si declina su di un scritto “vomitato” di getto che è molto simile ad un flusso di coscienza.

Con questa nuova prova Will dimostra di essere poliedrico e versatile, destreggiandosi tra diversi range e stili musicali. Un prodotto fresco ed interessante che spinge la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori: una liaison ben riuscita tra cultura pop e urban. Anno Luce rappresenta un raggiunto grado di consapevolezza che identifica l’evoluzione in corso di questo giovane cantautore.