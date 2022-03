Nigeria-Gana nel sangue: la folla uccide un medico della FIFA

Si è consumata una tragedia dopo la partita Nigeria-Gana.

L’eliminazione della Nigeria dai prossimi Mondiali, arrivata in seguito ad un pareggio col Gana, ha scatenato la furia dei tifosi delle Super Eagles. Questi si sono abbandonati ad istinti feroci: panchine disintegrate, bandierine dei calci d’angolo divelte, zolle del campo sradicate.

Inoltre, la folla ha pestato a morte un medico, addetto all’antidoping. La vittima ha perso conoscenza ed è stato portata d’urgenza su un’ambulanza per la rianimazione cardiopolmonare, prima di essere trasferita in ospedale. Molti tifosi volevano introdursi nel tunnel degli spogliatoi per affrontare direttamente i giocatori, sia nigeriani che ghanesi. A bloccarli l‘intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno sparato gas lacrimogeni per ostacolare i teppisti.

“Piangiamo la scomparsa del nostro ufficiale medico Caf/Fifa, il dottor Joseph Kabungo, che era in servizio come ufficiale antidoping nella partita di martedì che ha coinvolto Nigeria e Ghana – si legge in in una nota Federcalcio dello Zambia – e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del dottor Kabungo e alla famiglia del football. Prendiamo atto che è troppo presto per soffermarsi sulle cause della sua morte, aspetteremo il rapporto completo di Caf e Fifa su ciò che è esattamente accaduto“.