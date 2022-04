Anticipazioni Isola dei Famosi, naufraga costretta al ritiro. Ecco chi è

Anticipazioni Isola dei Famosi. Incredibile news per i fan della trasmissione Isola dei Famosi 13 condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

Una delle ultime concorrenti entrate è la ex gieffina Patrizia Bonetti. Quest’ultima si è subito calata nel gioco tanto da mettersi subito in mostra all’interno delle numerose prove del programma. In una di queste, forse quella più famosa e cioè la prova del fuoco, la Bonetti ha cercato di resistere quanto più possibile pur di vincere la gara.

La voglia di voler subito emergere le ha però causato delle ustioni che hanno dovuto trascinarla sotto osservazione in infermeria per alcuni giorni. Un fatto che la stessa Ilary Blasi aveva raccontato pensando che tutto fosse rientrato e che la Bonetti potesse ritornare in gioco.

Stando ad alcune indiscrezioni già raccolto dal sito giuseppeporro.com Patrizia Bonetti starebbe già ritornando in Italia dopo le ustioni riportate durante la prova. L’influencer avrebbe definitivamente abbandonato il gioco.

Infatti su Instagram lo staff aveva già fatto intuire qualcosa postando una foto con delle frasi abbastanza inequivocabili:

Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi•

#isola #patriziabonetti – staff

Vedremo se ci saranno sviluppi.