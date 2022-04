Frasi Film Oscar 2022: tutte quelle che dovresti assolutamente conoscere per far volare la tua anima in mondi altri

L’Academy Award, conosciuto anche come Premio Oscar o semplicemente Oscar, è il premio cinematografico più importante e rinomato del mondo. Ogni film contiene della magia ed è in grado di trasportarci in mondi altri, di farci riflettere empaticamente sulle situazioni e di rimanerci dentro, come una dolcissima ninna nanna alla quale non sappiamo dare un nome. Dunque, siete pronti a scoprire le Frasi dei Film Oscar 2022 più belle di sempre?

Frasi Oscar 2022: ecco le più significative

Ecco alcune delle frasi film Oscar 2022 più importanti e belle.

“Abbiamo tutti una storia da raccontare, ma quello che ci rende uno diverso dall’altro non è come finisce questa storia, ma piuttosto da dove è cominciata”. (Belfast)

“Ogni famiglia ha il suo linguaggio”. (CODA-I segni del cuore)

“Crede di essere motivato da certe convinzioni, convinzioni altamente etiche, ma non fa altro che correre verso il piacere e fuggire dal dolore come un topo selvatico”. (Don’t Look Up)

“Un grande uomo non cerca di essere un leader, è chiamato ad esserlo”. (Dune)

“Se desideriamo davvero capire qualcuno, l’unica cosa che possiamo fare è guardare dentro noi stessi”. (Drive my car)

“Io non ti dimenticherò. E tu non dimenticherai me“. (Licorice Pizza)

“A volte non vedi il fondo finché non lo tocchi“. (Nightmare Alley-La fiera delle illusioni)

“La creatura più pericolosa di tutta la Terra è una donna che sa pensare”. (Una famiglia vincente)

“Non siamo irraggiungibili. Amore non siamo irraggiungibili”. (Il potere del cane)

“Ho un amore ed è tutto quello che ho. Giusto o sbagliato che sia, che altro posso fare? Io lo amo, sono sua e tutto ciò che lui è, lo sono anche io…” (West Side Story)

