Ricordati di Vivere: testo e significato del nuovo singolo di Jovanotti

Non appena è scoccata la mezzanotte del 1° Aprile, su tutte le piattaforme streaming e digitali è stato rilasciato il nuovo progetto di Jovanotti, Mediterraneo, il nuovo capitolo del Disco del Sole. Dopo l’EP primaverile rilasciato nei mesi precedenti, “Mediterraneo” apre la stagione estiva di Jovanotti. Composto da 8 tracce, tra cui la title-track Mediterraneo; Non Dimenticar; Tirannosauro Rex; Alla salute (con Shantel); Everest; Corpo a corpo (con Enzo Avitabile); Allelù e Ricordati di vivere“, di cui è già disponibile il testo.

Nello scrivere il suo nuovo progetto, Jovanotti si è paragonato alla figura di Londiana memoria del “vagabondo”. Come egli stesso ha dichiarato: Ho lasciato fluire le canzoni che nascevano e ho cercato di “dirigerle” il meno possibile, che dicessero loro a me quello di cui avevo bisogno, senza che io dessi troppe indicazioni. Istinto puro, i cinque sensi aperti nel chiuso di una stanza. Il vero viaggiatore non rinuncia al viaggio, tutto diventa viaggio. I “vagabondi delle stelle” (Jack London cit.) si incontrano in giro per l’universo, senza tempo e senza spazio.”

Nel pieno dispiegarsi di questa filosofia, la stessa “Ricordati di vivere” può essere considerata come un’invito a vivere la vita come se fosse un viaggio da affrontare fino all’ultimo respiro.

TESTO DI “RICORDATI DI VIVERE” DI JOVANOTTI

Vediamo cosa ci riserva questa sera

che è cominciata con un desiderio

di vivere le cose che verranno

connessi col respiro e senza troppo affanno

prendendo esempio da quelli che sanno

da quelli che non parlano ma fanno

muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo

ridefinirmi un po’ come fa il cielo sulla testa mia

le regole dell’anarchia

e quel momento magico dopo i preparativi

in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi

con solo l’orizzonte come limite

ricordati di vivere

e un testimone complice invisibile

ricordati di vivere

ed un sorriso antico come viatico

ricordati di vivere

oh oh

ricordati di vivere

para para pararara

para para pararara

para para pararara

para para pararara

Me lo diceva una fotografia

che stava appesa al muro in casa di mia nonna

di un giovane che non fece mai tempo ad invecchiare

e non si fece mai dimenticare

in quella vecchia foto in bianco e nero

con gli occhi in procinto di sorrideresembrava come dire proprio a me

“Lorè, ricordati di vivere”

Se anche ti restasse solo un attimo

ricordati di vivere

se nelle tasche avessi solo polvere

ricordati di vivere

se dentro al cuore avessi solo un battito

ricordati di vivere

oh oh

ricordati di vivere

para para pararara

para para pararara

para para pararara

para para pararara

Quelli che riempiono lo spazio dove vivono

di cose che non occupano spazio e respirano

la voce forte e pronta a darsi come un dono

e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo

e fanno come una rete

i pesci che non hanno palpebre

e che non hanno sete

catturano gli attimi come oggetti solidi

i mostri e le sirene, le gomme di automobili

e poi amici che fanno memorabile la vita

che si trasmette agli altri come un contagio

e poi non passa più anche se muori

rimane sempre in circolo

attraverso gli altri cuori

Se anche ti restasse solo un attimo

ricordati di vivere

se nelle tasche avessi solo polvere

ricordati di vivere

come se fosse sempre il primo battito

ricordati di vivere (x2)

oh oh

para para pararara

para para pararara

para para pararara

para para pararara

Il primo battito

para para pararara

para para pararara

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito