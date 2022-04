Gianna Nannini: svelata la tracklist ufficiale del nuovo tour

Dopo un necessario e inevitabile rinvio de “In Teatro Tour 2022″ di Gianna Nannini, le cui date sono state spostate vista l’impossibilità di svolgere le prove musicali e di allestimento nel mese di Marzo, ora l’artista italiana è pronta a ritornare in scena.

Adesso infatti, dopo l’incredibile successo del tour estivo in tutta Italia, dal 1° aprile 2022 Gianna Nannini darà il via al suo nuovo tour al Teatro Regio di Parma, in cui si esibirà con solo un piano e la voce in tutti i teatri italiani, in un’atmosfera intima e affascinante. Questa è la volta buona, io non vedo l’ora e sono certa che la vostra pazienza sarà ricompensata con un tour memorabile, vi aspetto!“- ha dichiarato la Nannini

Di seguito, ecco la tracklist ufficiale del “In Teatro Tour 2022” di Gianna Nannini:

La differenza

Motivo

Fenomenale

Profumo

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Ogni tanto

Vieni ragazzo

Amandoti

Sei nell’anima

Io

Fotoromanza

America

Latin Lover

Hey bionda

Bello e impossibile

Una luce

Meravigliosa creatura

La fine del mondo

Come è già possibile visionare sul sito ufficiale della cantante, ecco invece, un breve recap di tutte le date e le location in cui Gianna Nannini si esibirà del suo nuovo tour 2022.

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

10 maggio: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM (sono validi i biglietti del 31 marzo 2022 all’Europauditorium)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

16 maggio: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo e del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

18 maggio: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

20 maggio: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 17 marzo 2022 al Teatro Metropolitan e del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (sono validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (sono validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (sono validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

Invece, la data di recupero del concerto al Teatro Carlo Felice di Genova del 1 marzo 2022, verrà comunicata entro il 31 maggio.