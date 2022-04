Daniela Martani dice la sua sul “caso” Smith-Rock

Ospite della sesta puntata de “Il Talk del Venerdì”, Daniela Martani commenta lo scontro tra Will Smith e Chris Rock e ammette: “Rifarei il Grande Fratello”

“Le parole possono far male quanto e più degli schiaffi. Ma con il suo atteggiamento Will Smith è passato dalla parte del torto: le mani mai, avrebbe dovuto trovare un altro modo per rispondere e certamente tutti saremmo stati dalla sua parte. A meno che non fosse tutto preparato… “ Così Daniela Martani, ospite questo pomeriggio della sesta puntata del nostro Talk del Venerdì, commenta il caso della settimana che ha infiammato e polarizzato in aperte fazioni l’opinione pubblica mondiale, specie quella che si riversa sui social.

Al suo debutto in musica, il primo singolo L’uomo che non sei è uscito lo scorso 25 Marzo, Martani non rinnega il suo passato da concorrente più discussa dei reality show italiani: “Il Grande Fratello lo rifarei, perché ti fa venir fuori per quello che sei. Ammesso che tu non sia abituato a recitare nella vita, allora ti viene facile recitare anche in tv”.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al triangolo amoroso imbastito nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “Una messinscena, una telenovela recitata male”.

Tornerebbe volentieri anche sull’Isola dei Famosi, magari in coppia con Vera Gemma: “un personaggio delizioso, divertente. La trovo perfetta per le dinamiche del reality show (…)” E conclude: “Dell’Isola è stato bellissimo soprattutto il contatto selvaggio con la natura. Tornassi indietro mi placherei di meno”.

Da sempre in prima linea per la causa animalista, Daniela Martani non ha dubbi: “Chi ha un seguito importante sui social, lo deve mettere al servizio delle cause in cui crede. Sono tante ancora le cose da cambiare”.

Con un disco e un Festival di Sanremo tra i sogni nel cassetto, l’ex “pasionaria” della fu compagnia di bandiera italiana, non disdegnerebbe il trovarsi – nei panni di produttrice – dalla parte di chi contribuisce a scegliere la musica di cui fruiamo: “Per il talento ho sempre avuto una sorta di istinto: quando ho visto i Maneskin per la prima volta ho subito pensato che avrebbero avuto una carriera straordinaria. E così con Sangiovanni ad Amici (…) Non saprei dirti perché, è un istinto, una vibrazione”.