Oroscopo di Paolo Fox Sabato 2 Aprile 2022: Vergine energica

Ariete Domani mattina la Luna sarà ancora in transito nel vostro segno quindi potete aspettarvi qualche notizia molto interessante. Questo Oroscopo vi annuncia per il prossimo futuro una grande ripresa che non dovete assolutamente bloccare con pensieri negativi. Il vostro cielo è incoraggiante anche per chi cerca l’amore.

Toro Nelle giornate di domani e domenica dovete evitare di tornare con la mente indietro nel tempo, tornare a preoccupazioni che nei mesi passati vi hanno dato tormenti. In questo weekend cercate di essere più tranquilli, sotto tutti gli aspetti. Prima di aprire bocca, consigliamo di contare fino a tre anche perché poi le cose andranno meglio nei prossimi giorni.

Gemelli Il weekend si preannuncia favorevole per riportare l’amore in alto. Chi ha iniziato una storia nel mese di Marzo, una storia poco convincente, dovrà decidere se proseguire con questa relazione. In questo periodo avete tanta energia e un buon Oroscopo ma il meglio deve ancora venire, aspettate la seconda metà dell’anno.

Cancro A partire da domani inizia un weekend finalmente davvero stimolante e potrete lasciarvi alle spalle tensioni accumulate nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Nelle prossime ore aspettate qualcosa di bello, aspettatevi di risolvere finalmente un antico problema.

Leone In questo weekend potreste vivere un momento di calo fisico oppure qualche momento di tensione in famiglia. Potrebbe anche esserci un diverbio con qualcuno per alcune situazioni gestite male. Consigliamo quindi di stare lontani da chi non vi riesce a capire.

Vergine Le prossime due sono giornate molto importanti. Avrete buona energia, voglia di amare e magari arriverà anche una novità o la risoluzione di problemi personali. Nei giorni scorsi chi ha avuto ripensamenti dovrebbe parlare di sospesi in questi due giorni e approfittarne per chiarire i non detti.

Bilancia Dovete cominciare a mettervi nell’ottica che il mese di Aprile sarà fondamentale trovare un accordo. Se non riuscite a completare qualche progetto non disperate e usate anche il mese di Maggio. Se riceverete una proposta non esitate nell’accettare. Evitate tutte le situazioni che non portano a nulla di buono. Aprile porta in superficie sentimenti creduti sopiti.

Scorpione Le prossime due giornate saranno 48 ore un po’ nervose nelle quali rischierete di perdere la pazienza con qualcuno. Vi conviene stare alla larga dalle discussioni e dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Contate fino a tre prima di aprire la bocca.

Sagittario Dovete sfruttare al meglio questo weekend, seminate in vista di Maggio. Avete il sostegno di un buon Oroscopo che dovete cavalcare per un cambiamento, prendete tutte le opportunità che bussano alla vostra porta. Nel recente passato avete vissuto un turbinio di emozioni, non sottovalutate gli incontri di questi giorni.

Capricorno Le prossime due giornate saranno decisamente migliori rispetto a quanto avete vissuto nel passato. Potrete avere modo di raggiungere un accordo, provare emozioni piacevoli. In questo momento i Capricorno sono favoriti soprattutto quelli che si mettono in gioco in amore.

Acquario Parte un fine settimana carico di tensioni, dissapori domestici e disguidi con persone che non la pensano come voi. Il vostro segno è spesso anticonformista e non sempre chi vi sta vicino riesce a tenere il vostro ritmo. Aprile sarà un bel mese ma ogni tanto state attenti a gestire energie e stanchezza.