StudioNews, anticipazioni e ospiti del 4 Aprile 2022

Lunedì 4 Aprile torna “StudioNews”, l’approfondimento giornalistico nato dalla collaborazione con l’agenzia di stampa AskaNews e, per questa stagione con TeleAmbiente.

Ricco il parterre di ospiti: Fabrizio Pregliasco (virologo, docente dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi), la dott.ssa Antonella Cingolani (Infettivologa Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS), il dr. Antonello Sannia (presidente della Società Italiana Medicina Naturale) e la dott.ssa. Luisa Brogonzoli (responsabile del Centro Studi della Fondazione the Bridge. che si pone come tramite tra istituzioni e associazioni di pazienti e il cui obiettivo è la tutela del diritto inalienabile alla salute).

E ancora, per una riflessione ad ampio spettro sui temi del benessere e della prevenzione, il dr. Giovanni Celerini e la dott.ssa Patrizia Landini.

“StudioNews” va in onda ogni lunedì dalle 11.00 alle 12.00 sui canali social AskaNews e Teleambiente, in streaming su www.teleambiente.it e www.studionews.tv e in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile nel Centro Italia.

Sessanta minuti di approfondimento, con la conduzione di Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi (che chiude ogni puntata con la sua provocazione “politicamente scorretta”, La Controcopertina di Andrea), efficacemente divisi in due blocchi: la prima parte è un ampio dossier su un tema particolarmente caldo, nel caso della puntata del 4 Aprile la salute, mentre la seconda – la cosiddetta arena – vede i nostri ospiti ed esperti confrontarsi a viso aperto con le domande, a volte scomode, del Paese reale, di cui Barsotti e Iannuzzi sono solo un tramite, un megafono.

“StudioNews” si avvale del contributo analitico ed editoriale di Gianni Todini (direttore AskaNews) e Stefano Zago (direttore TeleAmbiente) e può contare su una redazione sempre attenta alle breaking news e a quello che accade sul territorio, grazie ai servizi di Mariaelena Leggieri e Serena Sartini, che prossimamente mostrerà il suo reportage al confine ucraino, dove si allarga sempre più l’emergenza profughi.

