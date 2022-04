Anticipazioni Lie to me, l’episodio di oggi 1 Aprile

Anticipazioni Lie to me. Il team indaga sulla morte di un giornalista amico di Lightman, il quale stava preparando un servizio su un politico corrotto. Cal è stressato perché Emily sta uscendo con altre persone. «La rapina» Il dottor Lightman fa di tutto per far cambiare idea ad un uomo che, in cerca di vendetta, è determinato a derubare una banca.

Non ci resta che aspettare la puntata di oggi alle 18 e 15 su La 7.