Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 30 maggio

di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore.

Anticipazioni La promessa: la puntata del 30 maggio

La Promessa è in pieno scompiglio per la tragica scomparsa di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale. che pensa si tratti di agitazione per via dell’omicidio. Cruz parla con Manuel e gli fa notare che toccherà a lui assumersi nuovi ruoli.

