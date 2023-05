“9 minuti con l’Arcivescovo”: la 4ª conversazione con S.E. Monsignor Bellandi

di Redazione ZON

Nuovo appuntamento con le interviste-video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo in “9 minuti” – video che è stato eccezionalmente registrato, a distanza, il 24 maggio, a causa dell’impegno di S.E. Monsignor Bellandi all’Assemblea Generale della CEI in Vaticano – si è soffermato, in particolare, sull’incontro dedicato a Matilde di Canossa tenuto ieri presso la Sala San Tommaso della Cattedrale, nonché su quello incentrato sul tema della Natura in programma oggi pomeriggio, a Palazzo Sant’Agostino.

E, ancora, S.E. Monsignor Bellandi ha parlato di un progetto di sensibilizzazione ambientale promosso da Salerno Pulita, in collaborazione con diverse parrocchie. Infine, l’Arcivescovo ha annunciato ufficialmente la data della celebrazione di apertura della Visita Pastorale Sinodale che prenderà il via a settembre.

Per visionare e scaricare l’intervista:

https://drive.google.com/file/d/11JXWI_R4hlzQs9DpISje_YmsIM3piB-S/view?usp=drivesdk