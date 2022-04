Anticipazioni L’isola dei Famosi: chi sarà eliminato definitivamente?

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: ecco cosa accadrà durante la puntata del reality show condotto da Ilary Blasi

Torna l’appuntamento settimanale de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5. Ospiti in studio insieme alla padrona di casa, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Questa sera avremo delle novità sull’Isola dei naufraghi di Mediaset. A quanto pare le due tribù rivali, Tiburon e Cucaracha, si scioglieranno, per ridurre le regole del gioco a “tutti contro tutti”. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara. Vi sarà infatti un’eliminazione a sorpresa, che porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada.

Al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Anche per uno di loro la destinazione successiva è Playa Sgamada.

Secondo le anticipazioni l’Isola dei Famosi, vi sarà un’eliminazione definitiva. Uno dei naufraghi vip di quest’edizione del reality dovrà abbandonare per sempre Cayo Cochinos e tornare in Italia. Inoltre questa sera, anche la show girl Carmen Di Pietro avrà il suo momento di protagonismo nello show. La naufraga infatti dovrà affrontare una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio Alessandro Iannoni. Alla fine della puntata ci saranno poi le nuove nomination in Palapa.