La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo, quest’ultimo promesso sposo di Blanca.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 1 Giugno

Le sorelle Silva sono eleganti, belle e raffinate. Per il loro padre, Don Fernando, è un giorno molto speciale. Sua figlia Blanca si fidanza ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri. – Alla festa si presenta anche Salvador Montaner, un bel giovane che non passa di certo inosservato. Ma un evento inaspettato e terribile sta per stravolgere le loro vite – Con Maria Castro, Celia Freijerio, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat, Carla Diaz, Alex Adrover, Alex Gadea, Fernando Andina Prologo.