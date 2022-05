La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo, quest’ultimo promesso sposo di Blanca.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 31 Maggio

Per non perdere il loro status sociale Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa devono prendere una decisione difficile mentre assumono le redini della Tessuti Silva, l’azienda che hanno ereditato dal padre.

Non ci resta che darci appuntamento alle 15 e 55 su Rai 1.