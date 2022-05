Roland Garros, il programma del 31 maggio: Trevisan e Djokovic-Nadal

Il giorno di Martina Trevisan e del grande classico tra Djokovic-Nadal. Questo è il piatto forte del 31 maggio per quel che riguarda il Roland Garros, giunto nella fase decisiva. Si aprono i giochi per un posto tra i migliori 4 del campo maschile e femminile.

Martina per scrivere la storia

Dopo aver eguagliato il traguardo del 2020 con il raggiungimento dei quarti di finale, Martina Trevisan vuole riscrivere la propria storia e quello del tennis femminile tricolore al Roland Garros. Il sogno è quello di eguagliare il traguardo di Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010 ma piedi ben piantati per terra per la 28enne di Firenze.

Prima c’è l’ostacolo canadese chiamato Leylah Fernandez: un match molto insidioso e senza precedenti tra le due. La Trevisan è in serie positiva da 9 partite con il successo nel torneo di Rabat ed il percorso netto del Roland Garros fino ad arrivare tra le migliori 8. Di fronte però la 19enne di Montreal, in grande ascesa nel suo percorso: il traguardo dei quarti di finale è il miglior risultato raggiunto sulla terra battuta nella breve carriera ma punta a raggiungere l’atto decisivo come avvenuto agli US Open quando però fu sconfitta dalla Raducanu.

L’appuntamento con il match tra Martina Trevisan e Leylah Fernandez è alle ore 12 sul Philippe Chatrier. L’Italia punta a riscrivere la storia con la 28enne di Firenze.

Il grande classico

La giornata del Roland Garros si apre con Martina Trevisan e si chiude con la grande classica tra Djokovic-Nadal, sempre sul Philippe Chatrier. Si tratterà del 59° confronto tra i due: nei precedenti, il serbo è avanti 30 a 28.

16 anni dopo i due si ritrovano in un match di quarti di finale nello Slam sulla terra battuta: allora ad imporsi fu Nadal, anche in virtù del ritiro di Djokovic dopo aver perso i primi due set con un doppio 6-4. Più recente invece il precedente tra i due: nel 2021 fu Nole ad imporsi in 4 set nella semifinale che poi lo condusse al trionfo in rimonta ai danni di Tsitsipas.

Il vincitore dell’ennesimo confronto tra Djokovic e Nadal se la vedrà contro Zverev o Alcaraz. Il match tra il tedesco ed il fenomeno spagnolo sarà il terzo match di giornata sul Chatrier, il primo del maschile. Una parte alta di tabellone stellare dove soltanto due si ritroveranno in semifinale mentre per gli sconfitti l’appuntamento sarà rimandato al prossimo anno.

Il programma di giornata

Questo il programma e l’ordine di gioco di martedì 31 maggio al Roland Garros:

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 12:00 – TREVISAN – Fernandez

A seguire – Gauff-Stephens

” ” ” ” ” “ – Zverev-Alcaraz

Ore 20:45 – Djokovic-Nadal