Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 31 Maggio

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 31 Maggio

Erik torna dal processo e informa Ariane che il Pm ha chiesto 5 anni di carcere. Lei gli dice che il giudice potrebbe comunque deliberare a suo favore, ma lui ha paura e vuole fuggire in Sudamerica. Più tardi va da Florian e gli dice che il processo è andato bene. Aspetta che si addormenti, prepara uno zaino ed esce di nascosto. Una volta nel bosco si imbatte in Werner che è a caccia. Capisce che vuole fuggire e gli punta addosso il fucile.