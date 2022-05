Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 31 Maggio

Genoveva cerca di fare incriminare Felipe per l’assassinio di Marcos, allontanando così i sospetti da Natalia. Felipe viene arrestato, ma Natalia non vuole che un innocente paghi ed è decisa a farsi avanti, anche a costo di mettersi contro Genoveva. Ignacio e Alodia annunciano ai Domínquez le loro nozze:

Alodia telefona alla futura suocera, Candelaria. Cinta ed Emilio partono per Parigi.