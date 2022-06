Egitto: nuove scoperte presso la necropoli di Saqqara

Una poderosa operazione di scavo presso la necropoli di Saqqara in Egitto, ha portato alla luce anche il cosiddetto Libro dei Morti

L’antico Egitto continua a stupire: nelle scorse settimane, una missione di scavo portata avanti dal 2018 presso l’antica necropoli di Saqqara, ha portato alla luce circa 250 sarcofagi, ascrivibili al V secolo a.C. e contenenti mummie in buono stato di conservazione, un papiro lungo 9 metri, verosimilmente il Libro dei Morti (raccolta di testi funerari che gli antichi egizi recitavano per accompagnare un defunto nell’aldilà), che sarà trasferito al Museo Egizio del Cairo dove verrà restaurato, e 150 statuette in bronzo raffiguranti altrettante divinità.

Tra queste spicca Bastet, una divinità solitamente rappresentata come un gatto e in tempi antichi titolare del “Cimitero degli Animali Sacri”, cuore pulsante della necropoli di Saqqara e tra i siti archeologici più grandi e importanti dell’Egitto, per numero di visitatori annuali seconda forse solo alla grande piramide a gradoni di Djoser, che si trova a circa una trentina di chilometri dall’ex Bubastain.

Grande soddisfazione per le nuove scoperte è stata espressa, a mezzo stampa, dal dottor Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità Egiziane a capo della missione di scavo che rinnova il mito attorno alla grande epopea dei faraoni.