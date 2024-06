Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 14 Giugno

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 14 Giugno

Leander ritrova Eleni, confusa, nei pressi di un masso in un prato. Max e Liesl si baciano mentre preparano la torta di compleanno per Shirin. Erik, al telefono con un creditore, negozia uno sconto sugli interessi per un debito di 1000 euro. Michael e Valentina lavorano alla rimessa per restaurare la barca. Il dottore, nel tentativo di rincuorare la ragazza, le fa un complimento disinteressato che lei interpreta come un apprezzamento, tanto che Valentina fa uno strano sogno.

