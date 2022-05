Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 18 Maggio

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 18 Maggio

Florian perde la sensibilità alla mano destra e Michael gli prescrive degli antibiotici. André, intanto, vuole sottoporre ai soci un progetto per ottenere la seconda stella. Vanessa procura a Gerry un lavoro nella lavanderia dell’hotel, ma lui non sembra soddisfatto.