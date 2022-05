In vigore da oggi il Bonus 200 Euro: come si ottiene

A ventiquattro ore dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore da oggi il decreto che stabilisce l’erogazione una tantum di un contributo economico da 200 Euro con cui le famiglie possano far fronte alla crisi economica innescata dal conflitto in Ucraina. A quali categorie di lavoratori spetta l’indennità, e come si ottiene? Facciamo chiarezza.

Il bonus 200 Euro, frutto di uno stanziamento di 6,3 miliardi di Euro, riguarderà una platea di 31,5 milioni di italiani in cui sono inclusi pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Se per questi ultimi sarà approntato un fondo ad hoc, annunciato entro trenta giorni dalla pubblicazione del “Decreto 200 Euro” con un’ulteriore comunicazione del Ministero dell’Economia, pensionati e lavoratori dipendenti riceveranno automaticamente l’indennizzo a partire dalla mensilità di Luglio.

Bonus “automatico” anche per i percettori di reddito di cittadinanza e titolari di un’indennità di disoccupazione per l’anno 2021, tra le categorie beneficiarie aggiunte in una seconda e definitiva stesura del Decreto.

Potranno ottenere il bonus da 200 Euro solo dopo aver presentato specifica istanza, invece, le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori domestici (la domanda va presentata presso un patronato), stagionali del turismo, lavoratori a intermittenza, lavoratori dello spettacolo, incaricati delle vendite a domicilio e autonomi senza partita Iva, i quali dovranno tutti fare domanda all’Inps.