Ucraina, francobollo con il volto di Zelensky va a ruba in Polonia: sold out in poche ore

Un francobollo in edizione limitata raffigurante il viso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato sold out in Polonia a tempo di record. L’iniziativa, promossa del consigliere comunale di Cracovia Lukasz Wantukh e realizzata dalle poste polacche, è stata un vero successone. Le copie disponibili erano 891, distribuite su 99 fogli contenenti 9 francobolli ciascuno.

“Da tre mesi guardo con ammirazione come il nostro vicino e amico sta combattendo contro l’aggressione russa“. Ha commentato su Facebook Wantukh. “La loro resistenza è incredibile, e gran parte di questo successo è dovuto al Presidente dell’Ucraina. Non so come sarebbero andare le cose se ci fosse stato qualcun altro a capo dell’Ucraina. Va detto chiaramente, (Zelensky, nrd) è il simbolo della lotta ucraina per la libertà. Tra le tante possibili varianti grafiche, ho scelto questa, perché secondo me rappresenta al meglio ciò che ammiriamo di più negli ucraini: la forza, la resistenza, a lotta, l’eroismo. Ma soprattutto speranza“

Il costo del francobollo di Zelensky

Ma quanto sono costati agli acquirenti questi speciali francobolli? Come riportato dalle stesse poste polacche, il prezzo è stato quello di 500 zloty. Poco più di 105 euro cadauno. Un prezzo di certo non popolare che, però, non ha fatto esitare i compratori che hanno fatto a gara per aggiudicarseli. Come era facilmente pronosticabile, l’intero ricavato verrà devoluto per l’acquisto di aiuti umanitari per l’Ucraina.