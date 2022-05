Guerra Ucraina: simulazione attacchi con missili balistici nucleari

Nella notte si sono verificate diverse esplosioni su tutto il territorio ucraino, in particolare nelle città di Kiev, Mykolaiv, Odessa e Kherson mentre le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il paese, preannunciando l’esercitazione di quelli che si sono rivelati missili balistici nucleari. Gli Stati Uniti sostengono che Putin abbia già perso la guerra, non è riuscito a conquistare l’Ucraina come aveva stabilito inizialmente e nemmeno il 9 maggio ci sarà un’ulteriore dichiarazione di guerra. Il Cremlino infatti si appresta ad annunciare una tregua di tre giorni per permettere l’evacuazione dei civili.

Da Mariupol, annunciano sia l’Onu che Zelensky, sono state già evacuate mercoledì decine di persone. Ora l’intento è quello di lasciar andare i numerosi civili ad Azovstal, la cui acciaieria è asserragliata dalle truppe di Azov con circa 2000 combattenti, controllata dalla truppe russe dopo l’irruzione. Video e testimonianze del comandante del reggimento ucraino sostengono che al suo interno si stiano svolgendo battaglie sanguinose.

Non è tutto. Nella notte le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il paese e Mosca pare abbia dichiarato di aver condotto una simulazione con missili balistici nucleari, capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania.

Altra rivelazione di rilievo è quella pubblicata dal New York Times, in cui si afferma che numerosi generali russi siano stati uccisi grazie al lavoro e alle indicazioni dell’intelligence americana.