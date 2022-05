Te Felicito: testo e traduzione del nuovo singolo di Shakira

Dopo alcuni mesi di assenza dal panorama musicale, Shakira è finalmente tornata! Il comeback è avvenuto prima con la pubblicazione del brano “Don’t Wait Up” e culminata con l’uscita del suo ultimo singolo: Te Felicito, che vede la collaborazione del cantante portoricano Rauw Alejandro.

Te Felicito, grazie al suo sound altamente orecchiabile e frizzante, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni estivi più di tendenza durante la stagione. Nel mentre, sul canale Youtube ufficiale di Shakira è già stato pubblicato il video musicale di “Te Felicito”, il quale ha già collezionato circa 20 milioni di visualizzazioni.

Di seguito, ecco il testo e la traduzione dell’ultimo singolo di Shakira “Te Felicito”.

SHAKIRA – TE FELICITO (TESTO)

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

[Verso 1: Shakira]

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw)

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluíamo’ (¡Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (¡Yah!)

Como ante’ (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (¡Yah!)



No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ve

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

[Coro: Shakira & Rauw Alejandro]

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

TRADUZIONE

Per completarti mi sono fatto a pezzi

Mi hanno avvertito, ma non ho ascoltato

Ho capito che il tuo è falso

E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Non dirmi che ti dispiace

Sembra sincero ma ti conosco bene e so che menti

Mi congratulo, come ti comporti bene

Di questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti sta bene

Mi congratulo, come ti comporti bene

Di questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo, come ti comporti bene

Non compro quella filosofia a buon mercato

Mi dispiace, non guido più quella bici

Non sopporto le persone con due facce

Ho messo le mani sul fuoco per te

E mi tratti come un’altra delle tue voglie

La tua ferita non ha aperto la mia pelle, ma ha aperto i miei occhi

Li ho rossi per aver pianto così tanto per te

E ora si scopre che lo senti

Sembra sincero, ma ti conosco bene e so che menti

Mi congratulo, come ti comporti beneDi questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo, come ti comporti bene

Di questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, come ti comporti bene (Ehi, dice, Ra-Rauw)

Parlandoti chiaramente, non ho bisogno di te (Sì)

Hai perso qualcuno di autentico (Ah)

Qualcosa mi ha detto perché non scorrevamo’ (Wuh!)

Ti pungerà quando ricorderai “come abbiamo mangiato” (Yah!)

Come prima’ (Ehi)

Tu sulla schiena appoggiata al volante (Ehi)

Bruciare il tranquillante

Non ti ho bloccato dalle reti in modo che tu possa vedere l’altro a La Mercede (Yah!)

Non dirmi ‘più storie’, non voglio saperlo

Come mai sono stato così cieco e non potevo vedere

Dovresti ricevere un Oscar, hai fatto benissimo

Mi congratulo, come ti comporti bene

Di questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo, come ti comporti bene

Di questo non ho dubbi

Con la tua carta continua

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo, come ti comporti bene