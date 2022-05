Bullismo in aumento a causa della Pandemia: le parole di Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata

BULLISMO IN AUMENTO: LE PAROLE DI ERNESTO AGHINA- Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, è intervenuto nel corso del convegno “Bullismo e devianza minorile: i rischi del web”. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi di “Cronachedellacampania.com”: ”Purtroppo il bullismo, come in generale i fenomeni che rientrano nel cosiddetto ‘codice rosso’, è stato amplificato dall’emergenza legata al Covid. C’ è stato in particolare un rincrudirsi dell’uso dei social e la tensione che si è venuta a creare all’interno dei nuclei familiari a causa delle restrizioni, ha prodotto un aumento dei casi”.

Il commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata, Antonio D’Acunto, ha invece dichiarato: ”Ritengo – ha detto – che oggi siano passati due messaggi importanti: il primo e’ legato alla presenza di tutti i soggetti e le istituzioni interessanti; ora c’è bisogno che queste stesse persone si rivedano più spesso per confrontarsi. Il secondo è che il web è una grande opportunità, ma nasconde anche delle insidie. Occorre dunque che tutti facciano la loro parte, partendo dalla collaborazione con le scuole. Questa è una zona difficilissima, con tanti rischi e fragilità, ma possiede anche siti molto belli che tutti ci invidiano. Su questo occorre lavorare”.

