Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show

Ieri sera durante la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show si è verificata una rissa tra Sgarbi ed il giornalista Mughini. Mentre si discuteva della crisi Russia Ucraina i toni tra i due si sono accesi e l’escalation ha portato ad una serie di spintoni culminati con la caduta dello stesso Vittorio Sarbi

L’incidente si è verificato nel momento in cui, preso dai toni accessi della discussione, Mughini si è alzato dal suo posto ed e andato verso Sgarbi per spingerlo all’improvviso, al punto che lo il critico d’arte stava quasi per perdere l’equilibrio e sbattere la testa contro lo spigolo di un quadro. Fortunatamente il peggio è stato evitato, ma Sgarbi colpito dal gesto inaspettato del giornalista ha iniziato ad inveire e a definirlo violento. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti di Iva Zanicchi presente allo show e ha richiesto anche l’intervento di Albano per calmare la rabbia del critico d’arte che inveiva contro il giornalista e chiedeva a Costanzo di cacciarlo dallo Show.

Alla fine della serata, Maurizio Costanzo ha chiesto ai due di mostrare un segno di riappacificazione, sebbene a volte le divergenze di opinione possano portare ad uno “scontro”.

Non è la prima volta che si verifica un escalation tra i due. L’ultima è avvenuta nel 2019 a Stasera Italia, quando però il contatto fisico fu evitato grazie all’intervento tempestivo del conduttore Giuseppe Brindisi e di un cameramen.