StudioNews, ospite Lucia Borgonzoni: “Mi batto per l’audiovisivo nelle scuole”

Ospite a StudioNews, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato alla Cultura, nella puntata dedicata al cinema

In occasione della settimana puntata di StudioNews, interamente dedicata al cinema e ai Premi David di Donatello, è intervenuta Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato alla Cultura. “Durante la pandemia, il comparto finale della filiera cinematografica – la sala – ha sofferto moltissimo”, ha commentato.

“Cinecittà avrà nuovi studi”, spiega, “ma Cinecittà non è solo Roma o la Regione Lazio. Fa parte del sistema-Paese e le Film Commission dovranno lavorare in rete per rendere sempre più attraenti per le produzioni straniere i nostri territori”.

Lucia Borgonzoni: “L’audiovisivo deve arrivare nelle scuole”

Le battaglie da Sottosegretario alla Cultura sono state tante: dall’aumento delle risorse per il Fondo Cinema e per il Tax Credit alla destagionalizzazione della programmazione cinematografica, che oggi confluiscono tutte nel corposo investimento di cui il settore godrà grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

E ora, si pensa al prossimo obiettivo, quello di riportare i giovani in sala: “mostrare loro quanto sia emozionante vedere un film insieme, piuttosto che da soli, sul cellulare o sul computer. L’audiovisivo deve arrivare nelle scuole, ugualmente al centro e nelle zone più interne. E’ il linguaggio che i giovani sentono più vicino; e che per questo renderebbe loro più facile lo studio di tutte le materie: dalla Matematica alle Scienze, fino alla Storia”.