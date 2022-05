StudioNews: la settima puntata è dedicata al cinema

Manca davvero pochissimo alla sessantasettesima edizione dei Premi David di Donatello e, proprio agli ambiti premi italiani sarà dedicata la settima puntata di StudioNews. Tantissimi gli ospiti presenti in studio: il sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Lucia Borgonzoni; il patron di Marateale – Festival del Cinema di Maratea, Nicola Timpone; il regista Francesco Maria Dominedò. E ancora, il line-producer Edmondo Amati (Diavoli 2); l’organizzatore di eventi cinematografici internazionali Antonio Flamini, Katia Malatesta membro del Consiglio Direttivo e Dirigente Scuole del Festival “Religionfilm”, il primo festival italiano di cinema spirituale e dialogo Interreligioso che quest’anno festeggerà il XXV anniversario e la direttrice di ViaVaiTv Patrizia Landini. Ad accoglierli per commentare insieme, i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi.

La terza parte della trasmissione sarà invece dedicata ai “Fatti della settimana”. Tra questi, verranno rivelate curiosità riguardanti il concerto del primo maggio in cui si sono esibiti tantissimi artisti, quali Tommaso Paradiso e Marco Mengoni, uniti per la pace in Ucraina.

In redazione le giornaliste Serena Sartini e Marielena Leggieri. Tutte le puntate di StudioNews sono anche in live-blogging su Twitter.