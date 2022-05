Oroscopo di Paolo Fox Martedì 3 Maggio 2022: Cancro nervoso

Ariete L’Ariete è veramente sul punto di buttare all’aria tutte le cose che non vanno più e non funzionano ma anche di innamorarsi, mettersi in gioco in altre situazioni diverse dal passato. Bisogna solo fare una scelta di libertà che per molti Ariete è stata concessa a metà. Questo è un oroscopo importante anche per coloro che hanno una causa in corso, chiaro che chi ha torto non può vincerla ma i danni saranno minori e molti sicuramente avranno delle soddisfazioni. L’amore può tornare protagonista.

Toro Il segno del Toro non deve fare altro che aprire le braccia agli eventi e al destino e poi anche togliersi un sassolino dalla scarpa. Chi vi ha messo da parte ha fatto un errore e adesso si renderà conto di aver sbagliato, vorrà tornare indietro. Bel cielo per le relazioni, saranno due mesi importanti per chi vuole cercare l’amore.

Gemelli Per i Gemelli questa settimana si apre con una Luna importante e anche questa giornata di martedì condivide il parere delle stelle, siete in piena evoluzione. C’è ancora uno stato di confusione dentro di voi e a volte vi sembra di non riuscire a fare tutto quello che dovreste, inoltre la pazienza in amore deve essere doppia.

Cancro E’ importante per il segno del Cancro sfruttare questo Giove favorevole, iniziare a vedere da che parte sta andando il vostro cuore. È un periodo in cui nell’ambito del lavoro forse non siete del tutto contenti, perfino se il lavoro c’è e se ci sono delle persone che si affidano a voi. Potreste sentire meno motivazioni ed essere un po’ nervosi.

Leone Si apre una stagione di vittorie e di rivincite, dipende però dalla situazione da cui si parte. Questa sarà ancora una settimana a metà tra soddisfazione e noia, dalla prossima avrete di più. Intanto potete godere dell’effetto di questa Venere che potrebbe farvi tornare ad amare come un tempo. Novità che riguardano eventuali contatti con altre città, spostamenti e viaggi.

Vergine Il segno zodiacale della Vergine è ancora un po’ sotto stress, nel corso delle ultime due settimane avete vissuto una fase poco tonica soprattutto per quanto riguarda la forma fisica. C’è chi semplicemente non ce la fa a fare certe cose, anche magari si è demoralizzato. Cercate di andare oltre le piccole tensioni del momento e ricordare che Maggio e Giugno saranno mesi utili per rilassarsi un po’.

Bilancia Per il segno zodiacale della Bilancia c’è questa piccola ansia da superare che potrebbe essere legata ad alcuni progetti di lavoro che ancora non vanno in porto. Certo è che se c’è una disputa per un acquisto di una casa i tempi si allungano. L’astrologo consiglia sempre accordi ed equilibrio perché dalla prossima settimana Giove opposto rallenta le iniziative. Ci vuole tanta pazienza in amore.

Scorpione In questo momento è molto importante non abbandonare i riferimenti chiari e soprattutto potenziare le relazioni di casa, di famiglia, d’amore. Molto interessante questo transito di Giove e Marte favorevoli, adesso le emozioni tornano protagoniste.

Sagittario È vero che in questi giorni siete molto pensierosi e forse non ci sono ancora quelle sensazioni positive che poi saranno protagoniste del periodo che parte dalla prossima settimana però già si dovrebbe intravedere una meta da raggiungere, un traguardo da tagliare. Visto che Venere proprio in questo ore p favorevole, dedicatevi all’amore. La giornata di oggi è ancora un po’ stancante.

Capricorno Dovreste riflettere bene prima di fare scelte avventate, questo riguarda sia il lavoro che l’amore. Non amate le mezze misure quindi per voi è tutto nero o bianco ma nella vita ci sono anche sfumature. Diverso discorso di chi è rimasto per vari motivi fermo o comunque senza un riferimento e qui la ricerca si farà un pochino più affannosa. Allontanatevi da chi cerca di scoraggiarvi, avete bisogno di stimoli e motivazioni.

Acquario Per l’Acquario il periodo attuale è importante perché c’è una maggiore visibilità, voglia di cambiare e poi è possibile anche iniziare a fare scelte di vita in vista del futuro. C’è da dire che in queste giornate avete una sorta di ansia addosso, questo capita spesso ad un segno zodiacale come il vostro. La giornata di oggi manca di concentrazione. Venere però è tornata favorevole quindi chi vuole cercare un amore trasgressivo o particolare potrà darsi da fare.