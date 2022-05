Battiato, stasera in onda “Il Coraggio di Essere Franco”

Ad un anno dalla sua morte, Rai Uno celebra questa sera Franco Battiato con la messa in onda – in prima serata dopo “I Soliti Ignoti” – del documentario “Il Coraggio di Essere Franco”.

Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, “Il Coraggio di Essere Franco” traccerà un ritratto intimo di Battiato, grazie alle sue canzoni più note e a materiali inediti, tra i quali i testi autografi del 1966 e un’esibizione dal vivo mai vista prima del primo duo formato assieme a Gregorio Alicata, “Gli ambulanti”.

Il racconto sarà arricchito dalle testimonianze di chi, tra i suoi colleghi, ha conosciuto e amato Battiato più intimamente: da Alice a Luca Madonia (con lui Franco aveva partecipato per l’ultima volta al Festival di Sanremo nel 2011, ndr.), da Sonia Bergamasco a Willem Dafoe, da Antonio Scurati a Giovanni Caccamo (il loro legame lo abbiamo raccontato qui),fino a Vittorio Sgarbi, che farà un excursus su quanto il cantautore de La Cura abbia influenzato non solo la musica italiana, facendosi antesignano di nuove tendenze, ma anche la cultura tout court, attraversando molteplici fasi campali della storia del nostro Paese, dall’immediato secondo Dopoguerra al boom economico.

Farà una sorpresa anche Morgan, che eseguirà per la prima volta in tv un brano composto proprio per il Maestro, dal titolo “Battiato mi spezza il cuore”.